Kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
SİVAS´ta,kavşaktan dönen demir taşıma kamyonuna arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
SİVAS´ta,kavşaktan dönen demir taşıma kamyonuna arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sıralarında Seyrantepe Mahallesi Seyrantepe Kavşak´ta meydana geldi. Emre Kars idaresindeki 58 NL 546 plakalı otomobil, kavşağı dönen Emre Süha Yıldız (46) yönetimindeki 58 TV 346 plakalı demir taşıma kamyonuna arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.