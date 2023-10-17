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        Servet Çetin: Kasımpaşa maçında evimizdeki ilk galibiyeti almak istiyoruz

        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Kasımpaşa maçı çok önemli. Kazanmamız gereken bir maç. Güven, moral ve motivasyon anlamında içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:05
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        Servet Çetin: Kasımpaşa maçında evimizdeki ilk galibiyeti almak istiyoruz
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        SÜPER Lig ekiplerinden Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, "Kasımpaşa maçı çok önemli. Kazanmamız gereken bir maç. Güven, moral ve motivasyon anlamında içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

        Teknik direktör Servet Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirdikleri antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak ligde geride kalan 8 haftayı değerlendiren Çetin, "Daha fazla puan alabilirdik. Talihsiz maçlar oynadık. Hatayspor ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanabilirdik. O maçlardan galip gelseydik daha farklı yerlerde olurduk. Futbol bu, bazen sahada her şeyi tam olarak yapıyorsunuz ama istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bazen de eksik yapıyorsunuz, bu sefer sonucu alıyorsunuz. Futbol da böyle şeyler oluyor. Sonuç olarak 10 puandayız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz kadar puanları toplamayı hedefliyoruz. Onu da başaracak kaliteye sahibiz. Doğru yapmaya devam ederek sonuç alacağımızı düşünüyorum. İnşallah doğruları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

        'GALİP GELMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

        Milli maç arasından sonra hafta sonu kendi sahalarında ligin 9'uncu haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçını da değerlendiren Çetin, "İç sahada henüz kazanamadık. Oyuncularımla da konuşuyoruz. Bu bizde bir stres yaratmamalı. İçeride iyi oynadığımız, berabere kaldığımız maçlar var. Oynadığımız bütün maçlarda bizi ezen bir takım olmadı işin açıkçası. Bu bizim için önemli. Kaybettiğimiz maçlar var ama bu maçları biz de kazanabilirdik. Maalesef bazen futbol şansı da yanınızda olmuyor. Bazen çok gol kaçırıyorsunuz, atamıyorsunuz, bazen rakip bir kere geliyor ve atıyor. Öyle şeyler yaşadık ama genel anlamda memnunuz. Kadromuz tam oturduğu zaman ben çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kasımpaşa maçı çok önemli. Stres yapmadan normal futbolumuzu oynamalıyız. Analizimizi iyi yaptık. Rakibin eksiklerini ve artılarını oyuncu arkadaşlarımıza anlatacağız. Kazanmamız gereken bir maç ama sahada çıkıp oynamazsanız, performans sergilemezseniz maalesef hiçbir maç kolay değil. Oyuncu arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Güven, moral ve motivasyon anlamında içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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