Sivas'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8´e çıktı
SİVAS'tayolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 8´e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı.
SİVAS'tayolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, ölü sayısı 8´e çıktı. Hastanede tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş (34) da kurtarılamadı.
İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki 44 AK 213 plakalı yolcu otobüsü, Sivas´ın Gürün ilçesi Yazyurdu mevkisinde kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi´nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8´e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.
Tuncay Tunay Kuş´un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.