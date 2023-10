Sivas'ta ilkokul öğrencilerinden Filistin'e kumbaralı destek

SİVAS'tailkokul öğrencileri, İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilere destek olmak için kumbara oluşturup, 20 bin TL topladı.

Kent merkezindeki Kızılırmak İlkokulu 3/C sınıfı öğretmeni Rafet Aygün, öğrencilerinin İsrail ve Filistin savaşında yaşananlara üzüldüğünü görmesinin ardından harekete geçti. 'Her Haftaya Bir Değer, Hayatıma Değer Katar' projesi kapsamında; öğrencilerce bir kumbara hazırlayıp, okul standına konuldu. 3 gün içinde öğrenci, öğretmen, veli ve çalışanların destekleriyle 20 bin TL toplandı. Toplanan para, düzenlenen programla Türk Kızılay ekibine teslim edildi.

'ZULME DUR DEMEK İÇİN BİR ADIMDIR'

Öğrencilere teşekkür eden Türk Kızılay Sivas Şube Başkanı Fikret Doğruyol, "Bugün Kızılırmak İlköğretim Okulu'muz çok anlamlı bir etkinlik düzenlemiş. Şu anda İsrail'in yaptığı zulme 'Dur' demek için bir adım atmıştır. Türk milleti olarak her zaman ve her anlamda mazlumun ve mağdurun yanında olduğumuz gibi, bugün de minik çocuklarımızla beraber bu anlamlı günü değerlendirdik. Toplanan bağış miktarı çok önemli olmamakla beraber; ölen çocuklarımıza ve insanlarımıza dua, İsrail zulmüne de beddua için toplanmış bir paradır. Temennimiz, savaşın en kısa sürede durmasıdır" dedi.

'GAZZE'DE İNSANLIK VİCDANI ÖLÜYOR'

Öğretmen Rafet Aygün, "3/C sınıfı olarak her hafta cuma günleri uyguladığımız 'Her Haftaya Bir Değer, Hayatıma Değer Katar' projesi kapsamında bu hafta, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek istedik. Maalesef güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Filistin'de sadece savunmasız, korunmasız ve masum insanlar ölmüyor. Bugün, Gazze'de insanlık vicdanı ve merhamet duyguları da ölüyor. Dünyanın her yanında çocuk ağlamaları aynıdır. Dünyanın her yanında akan kanın rengi aynıdır. Bugün Gazze'de ölenlere sadece Müslüman oldukları için üzülmüyoruz. Orada ölenler, savunmasız, anne, baba ve çocuk oldukları için üzülüyoruz" diye konuştu.