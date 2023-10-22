Sivas'ta hafif ticari araçta eroin ele geçirildi; 3 gözaltı

SİVAS´'ta,şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta ampul içine gizlenmiş eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Koyulhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Koyulhisar yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu. Araçta narkotik köpeğinin de yer aldığı aramalarda, ampuller içine gizlenmiş 54 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 3 adet enjektör, 6 bin 508 TL ve 20 euro ele geçirildi. Araçta bulunan B.T. (27), U.D.(36) ve B.A. (37) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.