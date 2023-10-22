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        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 16:02 Güncelleme: 22.10.2023 - 16:05
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        Sivasspor - Kasımpaşa: 0-1
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        STAT:Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Anıl Usta

        SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural- Burak Kapacak, Appindagoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Kvet (Dk.88 Manaj), Yunus Emre Konak (Dk.57 Abdulkadir), Emrah Başsan (Dk.57 Koita), Saiz, Barrow, Rodrigues (Dk. 76 N'Jie)

        KASIMPAŞA: Gianniotis- Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Duhan Aksu (Dk.66 Yasin), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic (Dk.85 Saddiki) Gomis (Dk.66 Ben Ouanes), Fall (Dk.90+3 Selim), Ngoy 

        GOL: Dk.53 Gomis (Kasımpaşa)

        SARI KARTLAR: Hajradinovic, Selim Dilli (Kasımpaşa)

        Süper Lig'in 9'uncu haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu.

        9'uncu dakikada Aytaç'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Winck'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kornere çeldi.

        15'inci dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içerisinde Omeruo'nun vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kontrol etti.

        19'uncu dakikada sol kanattan Aytaç'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alan içerisinde Sadık kafa vuruşunu yaptı. Kaleciyi de aşan top direğin üstünden dışarı çıktı.

        20'nci dakikada Burak'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Emrah'ın sağ ayağıyla vuruşunu kaleci Gianniotis kornere çeldi.

        23'üncü dakikada sol kanattan paslaşarak kullanılan kornerde Aytaç'ın ceza sahasına doğru ortasında arka direkteki Ngoy'un kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

        28'inci dakikada Ali Şaşal Vural'ın kısa düşen pasında topla buluşan Aytaç, pasını ceza sahasındaki Ngoy'a aktardı. Meşin yuvarlağı kontrol eden Ngoy müsait durumda topu üstten dışarı gönderdi

        32'nci dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahasındaki Emrah'ın topuğu ile yaptığı vuruşu kaleci Gianniotis kurtardı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

        47'nci dakikada sol kanattan hareketlenen Uğur'un orta şut karışımı yaptığı vuruşu, kaleci Gianniotis uzaklaştırdı.

        48'inci dakikada sol kanattan Barrow ceza yayına doğru ortasını yaptı. Emrah'ın yarım voleyle şutu direğin yanında auta gitti.

        50'nci dakikada soldan ceza sahasına yaklaşan Kvet'in sağ ayağı ile yaptığı vuruşu kaleci Giaaniotis son anda kurtardı.

        53'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Ngoy son çizgiye kadar inip kale sahasına çevirdi. Kaleciyi geçen topu Gomis ayak içiyle ağlara gönderdi: 0-1.

        85'inci dakikada Sivasspor'un sağ kanattan Kvet ile kullandığı kornerde sol tarafa açılan topu kontrol eden N'Jie'nin uzak direğe doğru şutunu kaleci Gianniotis çeldi.

        Karşılaşma Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Uğur YİĞİT

        2023-10-22 16:01:07

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