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        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü

         SİVAS´ta,çeşmedensu doldurmak için evinden çıkan Ömer Sami Aydınoğlu (80), yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 26.10.2023 - 12:05
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        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
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         SİVAS´ta,çeşmedensu doldurmak için evinden çıkan Ömer Sami Aydınoğlu (80), yolun karşısına geçerken çöp kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında Çayyurt Mahallesi 16´ncı Sokak'ta meydana geldi. Çeşmeden su doldurmak için evinden çıkan Ömer Sami Aydınoğlu´na, yolun karşısına geçerken Adem Çoban (50) yönetimindeki Sivas Belediyesi'ne ait 58 BY 287 plakalı çöp kamyonu çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Aydınoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Ömer Sami Aydınoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Sürücü Adem Çoban ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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