İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet´in ilanını duyuran gazete hazırlayıp, dağıttı

SİVAS'tailkokul öğrencileri, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırlayıp, 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

Kent merkezindeki Kızılırmak İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırladı. Çoğaltılan gazeteler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganı ile vatandaşa dağıtıldı. Miniklerin hazırladığı gazeteye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, "1-E sınıfımızın yapmış olduğu etkinliği tanıttık. Çıkardığımız gazeteyi vatandaşlara ve esnafa dağıttık. 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında okulumuzda farklı etkinlikler yaptık. Etkinliklerimizden birisi de farkındalık oluşması için gazete çıkarmaktı. Öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in yolunda devam ediyoruz. Farkındalık işe yarıyor. İnsanlar, böyle şeylere olumlu yönde tepkiler gösteriyor. Biz de bu tepkilerden mutlu olduk. Bu mutluluğun keyfini yaşıyoruz" dedi.

Öğrenciler ise çıkardıkları gazeteyi dağıtmaktan mutlu olduklarını belirterek Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.