Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet´in ilanını duyuran gazete hazırlayıp, dağıttı

        SİVAS'tailkokul öğrencileri, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırlayıp, 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 13:14 Güncelleme: 27.10.2023 - 13:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlkokul öğrencileri, Cumhuriyet´in ilanını duyuran gazete hazırlayıp, dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'tailkokul öğrencileri, 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırlayıp, 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganı ile vatandaşlara dağıttı.

        Kent merkezindeki Kızılırmak İlkokulu 1/E sınıfı öğrencileri, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet'in ilan edildiğini duyuran gazete hazırladı. Çoğaltılan gazeteler, Cumhuriyet Meydanı'nda 'Yazıyor, Cumhuriyet'in ilan edileceği yazıyor' sloganı ile vatandaşa dağıtıldı. Miniklerin hazırladığı gazeteye, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kızılırmak İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, "1-E sınıfımızın yapmış olduğu etkinliği tanıttık. Çıkardığımız gazeteyi vatandaşlara ve esnafa dağıttık. 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında okulumuzda farklı etkinlikler yaptık. Etkinliklerimizden birisi de farkındalık oluşması için gazete çıkarmaktı. Öğretmenimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde, Cumhuriyet'in yolunda devam ediyoruz. Farkındalık işe yarıyor. İnsanlar, böyle şeylere olumlu yönde tepkiler gösteriyor. Biz de bu tepkilerden mutlu olduk. Bu mutluluğun keyfini yaşıyoruz" dedi.

        Öğrenciler ise çıkardıkları gazeteyi dağıtmaktan mutlu olduklarını belirterek Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutladı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        İstanbul'da bir binanın bodrum katında patlama!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        Vahşetten 24 saat önce doğum günü pastalı ilan-ı aşk!
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        Zeren'in öldüğü asansör faciasında flaş gelişme!
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Korhan Berzeg'i arama çalışmalarıyla ilgili son gelişme!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        Doğa gezisinde bulundu... 2.5 milyon yıllık!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Yabancıya dönüş!
        Yabancıya dönüş!
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Ticaretin zor yılında Schengen çilesi
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        İbraname imzalamak davaya engel değil
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        "Gazze'ye saldırılar bölgeyi kontrolden çıkaracak"
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi

        Benzer Haberler

        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Alanyaspor'a konuk olacak
        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenled...
        Sivas'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılında 100 traktörle konvoy düzenled...
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi binalarda ışık gösteris...
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla tarihi binalarda ışık gösteris...
        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Çöp kamyonunun çarptığı yaya öldü
        Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
        Ulaş'ta parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Sivas'ta çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti