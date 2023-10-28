SİVAS'TA, KYK YURDUNDA BİR KIZ ÖĞRENCİNİN ASANSÖRDE MAHSUR KALMASINA BİNLERCE KİŞİLİK PROTESTO  

AYDIN'daKredive Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörde sıkışan Zeren Ertaş'ın (22) yaşamını yitirmesinin ardından Sivas'ta, KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde mahsur kalan bir öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarıldı. Olay sonrası bahçeye inen binlerce öğrenci, asansörün arızalanmasını protesto edip, slogan attı.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi Kardeşler Caddesi üzerindeki KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsündeki kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Kız öğrenci yurdunda arızalanan asansörde ismi henüz öğrenilemeyen bir öğrenci mahsur kaldı. Kız öğrencinin çığlıkları sonrası yurt görevlileri çalışma başlatırken, arkadaşları da yardıma koştu. Yurt görevlileri ve çok sayıda öğrencinin yarım saatlik çalışması sonucu, asansörde mahsur kalan öğrenci kurtarıldı.

ZEREN ERTAŞ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Aydın'ın Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı'ndaki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 2 gün önce meydana gelen olayda; 15 kişilik asansörün arıza yapması sonucu aşırı yük nedeniyle kaymaya başladığı sırada, panik yapan Zeren Ertaş, çıkmak istedi. Bu sırada asansör hareket edince Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Zeren Ertaş, sıkışarak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili, yurdun asansörlerinin bakımını üstlenen firmanın sahibi Mustafa Büyükyapıcı (42), tutuklandı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ BAHÇEYE ÇIKIP, OLAYI PROTESTO ETTİ

Zeren Ertaş'ın asansör arızası nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından kendi yurtlarında da meydana gelen olaya tepki gösteren binlerce öğrenci, bahçede toplanarak yaşanan olayı protesto etti. Öğrenciler slogan attıktan sonra odalarına dağılırken, polis ekipleri ise yurt çevresinde güvenlik önlemi aldı.