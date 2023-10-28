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        Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi

        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan´ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a hediye ettiği Kangal köpeği, Sivas´tan Türkmenistan'a gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığına teslim edildi. Valilik bünyesinde bulunan Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, "Cumhurbaşkanlığımızdan bize bir çift yavru talebinde bulunuldu. Biz bu yavrularımızın çipleme işlemlerini yaptık. Evraklarını hazırlayıp teslimatını gerçekleştirdik. Kangal köpeğimizin diğer ülkelerde de tanıtılması bizim için sevindirici bir şey" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:40 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:45
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        Türkmenistan Devlet Başkanına hediye edilen Kangal köpeği gönderildi
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        CUMHURBAŞKANIRecep Tayyip Erdoğan´ın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'a hediye ettiği Kangal köpeği, Sivas´tan Türkmenistan'a gönderilmek üzere Cumhurbaşkanlığına teslim edildi. Valilik bünyesinde bulunan Kangal Köpeği Üretim ve Eğitim Merkezi Veteriner Hekimi Engin Genç, "Cumhurbaşkanlığımızdan bize bir çift yavru talebinde bulunuldu. Biz bu yavrularımızın çipleme işlemlerini yaptık. Evraklarını hazırlayıp teslimatını gerçekleştirdik. Kangal köpeğimizin diğer ülkelerde de tanıtılması bizim için sevindirici bir şey" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ekim'de Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrasında Erdoğan, Berdimuhammedov'a, Kangal cinsi köpek hediye etti. Bunun üzerine Sivas Valiliği bünyesinde hizmet veren Sivas Kangal Üretim ve Eğitim Merkezi´nden yavru Kangal köpeği isteğinde bulunuldu. Biri dişi biri erkek olarak seçilen yavruların, tüm işlemleri özenle yapılarak çipleme işleminin ardından evraklarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığına teslim edildi. Kangal köpekleri, bu ülkeye gönderildi.

        Köpeklerin yetiştirildiği merkezde veteriner hekim olan Engin Genç, "Tesisimiz Sivas Valiliği´ne bağlı. Buranın kuruluş amacı Kangal köpeğinin üretilmesi, araştırılması, burada ıslahının yapılması ve Kangal köpeğinin en iyi şekilde tanıtılması, ihtiyacı olan insanlara safkan dediğimiz Kangal yavrularının sahiplendirilmesi. Aynı zamanda merkezin amacı Kangal köpeğinin neslinin devamı, saflığının korunması ve Kangal köpeğine yönelik yapılacak her türlü çalışmaya öncülük etmesi. Modern bir tesis olarak içinde yazlık padoklar, kışlık padoklar, donanımlı bir veteriner kliniği ve laboratuarın olduğu, gelen vatandaşlarımızın rahat zaman geçirebileceği büyük bir kompleks şeklinde tasarlandı" diye konuştu.

        `DİĞER ÜLKELERDE TANITILMASI SEVİNDİRİCİ´

        Kangal cinsinin tanınırlığının artmasına önem verdiklerini belirten Genç, "Cumhurbaşkanlığımızdan bize bir çift yavru talebinde bulunuldu. Biz bu yavrularımızı bir dişi bir erkek olarak seçtik. Yavrular yaklaşık 2 aylık, sütten yeni kesilmiş ve çipleme işlemlerini yaparak hazırladık. Aşıları, iç dış paraziti gibi işlemleri yapılarak ve bundan sonraki bakımı hakkında bilgi oluşturarak evrakı hazırlandı. Bu dosyayla beraber teslimatını yaptık. Tabii burada Kangal köpeğinin ülkemizin içinde olduğu gibi diğer ülkelerde de tanıtılması, bilinmesi bizim için sevindirici bir şey. Çok mutlu olduk. Kangal köpeğinin ilerleyen süreçte bu şekilde tanınırlığının da artmasını isteriz. Cumhurbaşkanlığımız başta olmak üzere bakanlıklar ve diğer resmi kurumlara çok sayıda yavru köpek gönderdik. Hepsinden de olumlu sonuçlar aldık. Bu da tabi bizim çalışmamıza olumlu yansıyor. Bize motivasyon oluyor. Daha güzel bir noktaya getirmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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