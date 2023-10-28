SOLOTÜRK'ten, Sivas'ta Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel gösterisi

SİVAS´ta,Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta etkinliler devam ediyor. Sivas Valiliği tarafından hazırlanan program kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı. Gösteriyi izlemek isteyenler, Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesine akın etti. Yaklaşık 15 dakika süren gösteride SOLOTÜRK pilotları gökyüzünde hünerlerini sergiledi. Vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.