103 yaşındaki Zeynep Gülbil'in bayrak sevgisi SİVAS´tayaşayan, 8 çocuk ve 109 torun sahibi Zeynep Gülbil (103), her yıl Cumhuriyet Bayramı´nı yatağının başucuna astığı Türk bayrağı ile karşılıyor. Cumhuriyet'in ilanında 3 yaşında olduğunu ve bayramların coşkuyla kutlandığını söyleyen Gülbil, "Türk bayrağını çok seviyorum. Her bayramda başucuma asıyorum" dedi.

SİVAS´tayaşayan, 8 çocuk ve 109 torun sahibi Zeynep Gülbil (103), her yıl Cumhuriyet Bayramı´nı yatağının başucuna astığı Türk bayrağı ile karşılıyor. Cumhuriyet'in ilanında 3 yaşında olduğunu ve bayramların coşkuyla kutlandığını söyleyen Gülbil, "Türk bayrağını çok seviyorum. Her bayramda başucuma asıyorum" dedi.

Eğriköprü Mahallesi´nde oturan Zeynep Gülbil, Cumhuriyet´in 100´üncü yılına şahit olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cumhuriyet´in ilanı ve sonrasında birçok olaya şahit olan Gülbil´in bayrak sevgisi ise dikkat çekiyor. Başucundan ayırmadığı Türk bayrağını öpüp koklayan Gülbil, vatana ve bayrağa olan sevgisini dilinden düşürmüyor.

Cumhuriyet Bayramı´nda büyük hazırlıklar yapıldığını belirten Zeynep Gülbil, "Önceden radyo vardı. Şimdi her şey var. O zaman bir şey yoktu. Sürekli çalışırdık, vakit böyle geçerdi. Cumhuriyet Bayramı geldiğinde yemekler hazırlardık. Misafirler ağırlardık. Bayram olacak diye her şeyi yapardık. Türk bayrağını sevmem mi, severim. Hem de çok severim. Her zaman başucuma asarım. Bayramları da hazırlık yapmayı da severim. Güçlüydük o zaman, hazırlıklar yapardık. Yaşasın Cumhuriyet Bayramı. Yaşasın Cumhuriyet" diye konuştu.

'CUMHURİYET BAYRAMLARINDA ÇOK MUTLU OLUR'

Cumhuriyet bayramlarının çocukluğunda coşkuyla kutlandığı söyleyen kızı Nebiha Gülbil (66) ise "Annem Cumhuriyet ile bayramla ilgili bir şeyler anlatırdı. Cumhuriyet bayramlarında yemekler, saclar, baklavalar yaptığını anlatırdı. Annemin gerçek yaşını tam bilmiyoruz. Kardeşi vefat etmiş, onun kimliğini anneme vermişler. Bütün kardeşleri vefat etti. Bir tek annem kaldı. Bayramlarda çok mutlu olduğunu söylerdi. Biz de bayramda anneme yardım ederdik. Cumhuriyet bayramlarını çok seviyordu, bu yüzden de çok hazırlık yapılırdı. Türk bayrağını çok seviyor. Başucundan eksik etmiyor ve odasında da Türk bayrağı var. Yattığı yerde de başında bayrak takılı olur" ifadelerini kullandı.

'ATATÜRK´Ü RADYODAN DİNLERMİŞ´

Yeğen Sefa Gülbil (60) ise, "Her bayramda yengemizin elini öperiz ve Cumhuriyet Bayramı´nı kutlarız. Amcamın hanımı resmi olarak 103 yaşında ama bildiğimiz kadarıyla o dönemde kız çocuklarına kimlerin geç çıkarılması nedeniyle bu yaşın üzerinde bir yaşı olduğunu biliyoruz. Çocukluk anıları hep hatrımızdadır. Her bayramda buraya geliriz. Bayrağını da hiçbir zaman yanı başından eksik etmez ve evinde mutlaka her zaman Türk bayrağı vardır. Atatürk´ü radyo ve gazetelerde duyduğunu bize anlatırdı" dedi.