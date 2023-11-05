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        Sivasspor - Adana Demirspor 1-1

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:51 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:55
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        Sivasspor - Adana Demirspor 1-1
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        STAT:Yeni4 Eylül

        HAKEMLER: Burak Pakkan, Serkan Çimen, Anıl Usta

        SİVASSPOR: Ali Şaşal - Burak Kapacak (Dk. 29 Alaaddin), Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Emrah, Charisis, Saiz (Dk. 88 Kvet), Barrow (Dk. 43 Rodrigues), Koita (Dk.88 Manaj)

        ADANA DEMİRSPOR: Ertaç - İsmail (Dk. 46 Dorukhan), Semih, Abdulsamet Burak (Dk. 69 Gravillon), Rodrigues, Ndiaye (Dk. 85 Yusuf Barasi), Stambouli, Yusuf Erdoğan (Dk. 69 Yusuf Sarı), Belhanda, Zeneli (Dk.46 Balotelli), Niang

        GOLLER: Dk. 10 Koita (Sivasspor) - Dk. 57 Stambouli (Adana Demirspor)

        SARI KARTLAR: Kvet (Sivasspor) - Yusuf, Dorukhan, Belhanda (Adana Demirspor)

        Süper Lig'in 11'inci haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

        5'inci dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında Koita topu solda bulunan Saiz'a verdi. Saiz'in şutunu kaleci Ertaç güçlükle çıkardı. 

        9'uncu dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Niang, bekletmeden Yusuf'u gördü. Yusuf'un ceza sahası içinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Ali Şaşal'ın parmaklarıyla müdahale ettiği top direkten dışarı gitti.

        10'uncu dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emrah Başsan ortaladı. Koita'nın kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ertaç güçlükle çeldi. Topu iyi takip eden Koita sol ayağıyla yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

        26'ncı dakikada Sivasspor'da Emrah serbest vuruş kullandı ve top barajdan sekti. Topu tekrar alan Emrah sağ kanattan içeriye sokuldu ve topu penaltı noktasında bulunan Saiz'e verdi. Saiz'in sert şutunda top üstten auta gitti.  

        57'nci dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde Belhanda ortasını yaptı. Sivasspor savunmasından seken top penaltı noktası yakınında Stambouli'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

        66'ncı Adana Demirspor savunmasının çıkarken yaptığı hata sonrasında top Saiz'de kaldı. Saiz'ın pasıyla topla buluşan Emrah'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta gitti.

        72'nci dakikada Sivasspor savunmasının uzun topunu alan Koita kaleci ile karşı karşıya kaldı. Koita'nın şutuna kaleci Ertaç gole izin vermedi. 

        84'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Saiz'in şutunu kaleci Ertaç güçlükle kornere çeldi. 

        Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Hüsnü Ümit AVCI

        2023-11-05 15:51:14

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