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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

        SİVAS'ınKangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 09:31 Güncelleme: 06.11.2023 - 09:35
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        Sivas'ta otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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        SİVAS'ınKangal ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Kangal ilçesi Sivas- Malatya kara yolu üzerindeki Kangal Köpeği Yetiştirme Çiftliği önünde meydana geldi. Erensoy Gülseven yönetimindeki 58 TV 357 plakalı otomobil ile Çetin Dağlı yönetimindeki 34 RY 8935 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ali Gülseven yaşamını yitirdi, sürücüler ile İsmühan Gülseven ve Sıla Dağlı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmühan Gülseven'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Ali Gülseven'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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