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        Arkadaşının evinde ölü bulunan erkek hemşire son yolculuğuna uğurlandı

        SİVAS'ta,mesai arkadaşı kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulunan erkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:00
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        Arkadaşının evinde ölü bulunan erkek hemşire son yolculuğuna uğurlandı
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        SİVAS'ta,mesai arkadaşı kadın hemşire E.C.'nin evinde ölü bulunan erkek hemşire Hilmi Tunahan Tosun (32), görev yaptığı hastanenin önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Eğri Köprü Mahallesi'ndeki 8 katlı apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım'da görev yapan Hilmi Tunahan Tosun, aynı birimde çalışan kadın hemşire arkadaşı E.C.'nin evine gitti. Hasta olduğu öğrenilen Tosun, iddiaya göre kendisine serum taktıktan sonra uyudu. Başka bir odada uyuyan arkadaşı E.C ise bir süre sonra Tosun'un uyuduğu odaya gitti. Arkadaşı Hilmi Tunahan Tosun'un hareketsiz halde olduğunu gören ve uyandıramayan E.C., durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlıkçılar, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un cenazesi, otopsi için görev yaptığı hastanenin morguna koyuldu.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Hilmi Tunahan Tosun için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik girişi önünde tören yapıldı. Törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven ile Hilmi Tunahan Tosun'un yakınları ve meslektaşları katıldı. Tosun'un arkadaşları ve ailesi gözyaşı döktü. Burada konuşma yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ataseven, "Genç yaşta kaybettiğimiz Tunahan kardeşimizden, hastane çalışanlarımız ve arkadaşları iyilikle bahsediyor. İnsanların kendisinden memnun ve razı olduğu genç bir kardeşimizdi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ailesine de sabırlar versin" dedi.

        Konuşmanın ardından dua edilen Tosun'un cenazesi, ikindi namazına müteakiben defnedilmek üzere Yukarı Tekke Mezarlığı'na uğurlandı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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