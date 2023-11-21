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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'ınİmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 16:58 Güncelleme: 21.11.2023 - 17:05
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'ınİmranlı ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü, kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu.

        İl genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. İmranlı ilçesinde de yollar ve caddeler beyaza bürünürken, park halindeki araçlar kar altında kaldı. 1650 rakımda bulunan ilçede, hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye düştü. Çatılarda buz sarkıtları oluşurken, ilçede kar kalınlığı 10 santimetreyi buldu. Bölgede yaşayanlar, karın keyfini çıkardıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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