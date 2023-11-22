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        Köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Emir, 3 ameliyat geçirdi

        SİVAS'ınUlaş ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ensar Akbulut (6), elinde bulunan ekmeği almaya çalışan sokak köpeklerinin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Emir´in babası Muhammet Akbulut (34), "Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 22.11.2023 - 10:35
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        Köpeklerin saldırdığı 6 yaşındaki Emir, 3 ameliyat geçirdi
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        SİVAS'ınUlaş ilçesinde ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi Emir Ensar Akbulut (6), elinde bulunan ekmeği almaya çalışan sokak köpeklerinin saldırısında başından ve yüzünden yaralandı. Hastanede tedavisi süren Emir´in babası Muhammet Akbulut (34), "Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi" dedi.

        Olay, 9 Kasım'da ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Baharözü köyünde meydana geldi. Muhammet ve Ayet Akbulut çiftinin 4 çocuğundan Emir Ensar, oyun oynamak için dışarı çıktı. Bu sırada Emir'in yanına gelen sokak köpekleri, elindeki ekmeği almaya çalıştı. Ekmeği vermeyince sokak köpekleri Emir'e saldırdı. Sesleri duyup dışarı çıkan aile, köpekleri uzaklaştırdı. Başından ve yüzünden ağır yaralanan Emir, ailesi tarafından Ulaş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Emir Ensar Akbulut, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi servisinde tedavisi süren Emir, 3 ameliyat geçirdi.

        '3 GÜN BOYUNCA KENDİNE GELEMEDİ'

        Oğlunun başında ciddi yaralar olduğunu söyleyen Muhammet Akbulut, "Oğlum köpek yaralaması yüzünden günlerdir hastanede yatıyor. Köydeki başıboş köpeklerden bıktık artık. Buna kimse müdahale de etmiyor. Köye her yerden köpek getirip bırakıyorlar. Şu an büyük sıkıntıdayız. Çok başıboş köpek var. Köpek çocuğumun kafasından tutmuş. 3 sefer ameliyat geçirdi. Hayati tehlikesi vardı. 3 gün boyunca kendine gelemedi. Psikolojik olarak da baya kötüydü. Bugün benim çocuğuma saldıran köpekler, yarın başka çocuklara da saldıracak. Bizim köyümüze gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

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