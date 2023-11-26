Sivas´ta kar yağışı etkili oldu SİVAS´taakşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul- Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'ye yönlendirildi.

SİVAS´taakşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul- Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'ye yönlendirildi.

Sivas'ta, gün boyunca etkili olan fırtına ve sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili olurken, şehrin yüksek kesimlerinde ise yoğunlaştı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölge kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu havalimanında park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Havalimanına giden bazı araçlar ise kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamadı. Yolcu uçağının Kayseri´ye yönlendirildiği öğrenildi.