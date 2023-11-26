Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas´ta kar yağışı etkili oldu

        SİVAS´taakşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul- Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'ye yönlendirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:38 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas´ta kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS´taakşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza büründü. İstanbul- Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle Kayseri'ye yönlendirildi.

        Sivas'ta, gün boyunca etkili olan fırtına ve sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kısa süreli kar yağışı etkili olurken, şehrin yüksek kesimlerinde ise yoğunlaştı. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın bulunduğu bölge kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu havalimanında park halindeki araçların üzeri karla kaplandı. Havalimanına giden bazı araçlar ise kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. İstanbul-Sivas seferini yapan yolcu uçağı yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanına iniş yapamadı. Yolcu uçağının Kayseri´ye yönlendirildiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Cumhurbaşkanı ile görüştü
        3. rehine takası tamamlandı
        3. rehine takası tamamlandı
        Üç puan Tadic'ten!
        Üç puan Tadic'ten!
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Üç puan ve soru işaretleri"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        "Bu yazı Sivas maçı bitmeden bitmez!"
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Seçil Erzan'ın banka kasasındaki altınlara el konuldu
        Çalımbay'la 2'de 2
        Çalımbay'la 2'de 2
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Cani adam karısına ve annesine kurşun yağdırdı!
        Kartal uçuşa geçti!
        Kartal uçuşa geçti!
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        İzmir'de deniz taştı! Sokaklar göle döndü
        'Kan ve Gül' itirafı
        'Kan ve Gül' itirafı
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        İlk kullanıcısı kadın pilot oldu
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Türkiye hakkında neler yazdılar?
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        Kocaeli'de de deniz taştı, sahil kesimi su altında kaldı
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        İstanbul'a gelen kargo gemisi battı!
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Manchester'a yetişecekler mi?
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Deniz'in ilk otopsi raporu tamamlandı
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Öldürdüğü kişilerin kemiklerini sobada yaktı!
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Zeren'in öldüğü yurt asansörünün güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış
        Hava taksi projeleri son virajda!
        Hava taksi projeleri son virajda!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
        Sivas'ta kar yağışı etkili oldu
        GÜNCELLEME - Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yara...
        GÜNCELLEME - Sivas'ta fırtına nedeniyle 78 binada hasar oluştu, 1 kişi yara...
        Sivas'ta fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar oluştu
        Sivas'ta fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısında hasar oluştu
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır
        AK Parti Sivas İl Teşkilatı, yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        AK Parti Sivas İl Teşkilatı, yerel seçimler için temayül yoklaması yaptı
        Sivas'ta 150 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu
        Sivas'ta 150 bin badem tohumu toprakla buluşturuldu