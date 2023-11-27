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        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        SİVAS'ınYıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:45
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        Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        SİVAS'ınYıldızeli ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a çarptığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolu Yaraşbeli mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Sivas istikametine giden Dursun Yılmaz yönetimindeki 34 CCL yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan Ömer Yıkılmaz idaresindeki SK 365 VG plakalı TIR'a yandan çarptı. Kazada yolcu otobüsünün yedek şoför kabininde bulunan Ali Çiçekliyurt hayatını kaybederken, yolculardan Ali Ergen ve Aslı Gökdemir yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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