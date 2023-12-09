Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Yaralı sürücüye yardım etmek isterken ölen 2 kişi, toprağa verildi

        SİVAS'ta,bariyerlere çarpan aracın yaralı sürücüsüne yardım için durup otomobillerinden inince hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatlarını kaybeden Mert Eren Öcal (29) ve Raşit Özdemir (57), son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 09.12.2023 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı sürücüye yardım etmek isterken ölen 2 kişi, toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta,bariyerlere çarpan aracın yaralı sürücüsüne yardım için durup otomobillerinden inince hafif ticari aracın çarpmasıyla hayatlarını kaybeden Mert Eren Öcal (29) ve Raşit Özdemir (57), son yolculuklarına uğurlandı.

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Sivas-Kayseri kara yolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. F.Y.´nin (30) kontrolünü yitirdiği 50 SB 370 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazayı gören 34 KFY 49 plakalı otomobilin sürücüsü Raşit Özdemir ve yanındaki Mert Eren Öcal, yaralı sürücüye yardım etmek için durdu. Bu sırada aynı yöne giden M.İ (48) yönetimindeki 34 GZY 822 plakalı hafif ticari araç ise duramayıp yol kenarındaki Özdemir ve Öcal'a çarptı. Yaralanan Özdemir ve Öcal, kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitirdi.

        Özdemir ve Öcal'ın cenazeleri işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Bugün Öcal ve Özdemir için Yukarı Tekke Mezarlığı Ay Yıldız Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Öcal ve Özdemir, Sıra Mezarlığı´nda toprağa verildi. Kazada yaralanan F.Y.'nin ise Sivas Numune Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazanın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücüsü M.İ.'nin ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni polislere ilk talimat!
        İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan yeni polislere ilk talimat!
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından... Baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        "Pes" dedirten olay! Öldüren anahtarlık!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Yunanistan'da 10 adaya kapıda vizeye AB'den onay
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Sivas'ta AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu için lokma dağıt...
        Sivas'ta AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı İslamoğlu için lokma dağıt...
        Sivasspor'da ilk yarı hedefi puan cetvelinin üst sıraları
        Sivasspor'da ilk yarı hedefi puan cetvelinin üst sıraları
        Sivas'ta THM korosu konser verdi
        Sivas'ta THM korosu konser verdi
        Yaralı sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpmasıyl...
        Yaralı sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, hafif ticari aracın çarpmasıyl...
        Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, başka aracın çarpması sonu...
        Kaza yapan sürücüye yardım etmek isteyen 2 kişi, başka aracın çarpması sonu...
        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
        Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı