Elek ve kalbura çizdiği resimler ile Filistin'deki insanlık dramını anlattı

SİVAS'tauneleği ve kalbur üzerine resim yapan usta öğretici Gülşah Tugartimur (35), bu kez Filistin'deki insanlık dramına dikkati çekti. Elek ve kalbura çizdiği resimler ile yaşanan vahşeti anlatan Tugartimur, "Filistin, bizim kanayan bir yaramız. İnsanların göz ardı edeceği bir şey değil" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Eğitim Fakültesi Resim İş Eğitimi Bölümü'nden 2014'te mezun olan Gülşah Tugartimur, 2018'te Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici oldu. Bu süreçte birçok sergi açıp, eğitim veren Tugartimur, 2 önce de İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Sanat Merkezi'nde çalışmaya başladı. Burada resim kursu veren ve 2 merkezde de öğrenci yetiştiren Tugartimur, un eleği ve kalbur üzerine yaptığı resimler ile de dikkati çekiyor. Son 2 yıldır elek ve kalbur üzerine resimler yapan Tugartimur, son olarak Filistin'de yaşanan insanlık dramını anlattı.

'BENİM İÇİN SANAT, ÇOK KIYMETLİ'

Her şeyin üzerine resim yapılabileceğini söyleyen Gülşah Tugartimur, "Ortaya böyle bir çalışma çıktı. Güzel şeyler ortaya çıkmaya başladı. Her insanın resim yapabileceğini inanan bir insanım. Sanatla uğraşan her insanın özel olduğunu düşünüyorum. Benim için sanat, çok kıymetli. Bu çalışmalara da baktığımızda her şeyin tuvale dönüşebileceğini, her şeyin üzerine resim yapılabileceğini gördük. Bununla ilgili araştırma yaptım ve eleklerin üzerine resim yapan biri yoktur. Bir de son dönemlerde biliyoruz ki Filistin, bizim kanayan bir yaramız. İnsanların göz ardı edeceği bir şey değil. Filistin olayına ufak da olsa bir dokunuş yapmak istedim. Bunlara göz yummak mantıklı gelmediği için biraz daha bunların üzerine gittim. Tesciline başvurdum ve patentini alacağım" dedi.