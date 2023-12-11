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        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gönderildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:20
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        Tokat'ta minibüsün kamyona çarpmasıyla ölen 5 kişinin cenazeleri Sivas'a gönderildi (2)
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        CENAZELERTOPRAĞAVERİLDİ

        Tokat'ta minibüsün kamyona çarptığı kazada hayatını kaybeden 5 kişinin cenazesi, memleketleri Sivas'a getirildi. Arif Karamemiş Yıldızeli ilçesinde toprağa verilirken, sürücü Ahmet Özkul ile Mustafa Enes Yiğit, Kürşat Şahin ve Ali Karakuş için Ayyıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Sivas Vali Yardımcısı İhsan Maskar, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, ölenlerin yakınları ve arkadaşları katıldı. Namaz sonrası cenazeler, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda defnedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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