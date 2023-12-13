Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta ayı 50 kovanı parçalayıp, balları yedi

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, Cüneyt İşleyen (38), 50 kovanının ayı tarafından parçalanıp, balların yenildiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta ayı 50 kovanı parçalayıp, balları yedi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ın İmranlı ilçesinde, Cüneyt İşleyen (38), 50 kovanının ayı tarafından parçalanıp, balların yenildiğini söyledi.

        İmranlı ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Ardıçalan köyünde bal üretimi yapan Cüneyt İşleyin´in kovanlarının olduğu bögeye, iddiaya göre, gece saatlerinde ayı girdi. Yaklaşık 300 kovanın bulunduğu bölgede ayı balları yiyerek 50 kovanı parçaladı. Sabah saatlerinde bölgeye giden Cüneyt İşleyen, kovanları parçalanmış ve peteklerdeki balları da yenmiş olarak buldu. Gece saatlerinde kovanların ayı saldırısına uğradığını belirten İşleyen, "Küresel ısınma sebebiyle aralık ayı olmasına rağmen Sivas gibi yerde ayılar kış uykusuna yatmadı. Hayvanlar aç onlara da bir şey diyemiyoruz. Karınlarını doyurmaları gerekiyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Bu tuzağa düşmeyin! "Yüksek kredi aldırırız" dolandırıcılığı!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        "Roma'nın kalbinde hazine"
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kazan dairesinde mahsur kalan yaban keçisi kurtarıldı
        Sivas'ta kazan dairesinde mahsur kalan yaban keçisi kurtarıldı
        Ulaş'ta TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı
        Ulaş'ta TÜBİTAK Projeleri ve TEKNOFEST başvuru süreci anlatıldı
        'Öfke yönetimi olmayan kulüp yöneticileri stadyumlara alınmamalı'
        'Öfke yönetimi olmayan kulüp yöneticileri stadyumlara alınmamalı'
        Sivas'ta öğrencilere yapay zeka konulu seminer verildi
        Sivas'ta öğrencilere yapay zeka konulu seminer verildi
        Akıncılar'da Merkez Camii yerine yenisi yapılacak
        Akıncılar'da Merkez Camii yerine yenisi yapılacak
        Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı
        Sivasspor ligdeki galibiyet hasretini sonlandırdı