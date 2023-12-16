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        Sivas´ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

        SİVAS'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yılmazer (51), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 17:48 Güncelleme: 16.12.2023 - 17:50
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        Sivas´ta otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı
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        SİVAS'ta, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Nazan Yılmazer (51), ağır yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Y.Y. yönetimindeki 06 DU 0615 plakalı otomobil, kavşağın yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Nazan Yılmazer'e çarptı. Kazada Yılmazer ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazan Yılmazer, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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