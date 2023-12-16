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        Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2023 - 21:38 Güncelleme: 16.12.2023 - 21:38
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        Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü (2)
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        KURTARILAMADI

        Sivas'tayolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazan Yılmazer (51), hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmazer'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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