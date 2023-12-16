Sivas'ta otomobilin çarptığı kadın öldü (2)
KURTARILAMADI
Sivas'tayolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Nazan Yılmazer (51), hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yılmazer'in cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
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