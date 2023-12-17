Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'tahava sıcaklığının düşmesi ile kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
SİVAS'tahava sıcaklığının düşmesi ile kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar ile güzel görüntüler oluşurken, yağışın gelecek haftada devam etmesi bekleniyor.
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