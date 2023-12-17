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        Sivas'ta kar yağışı

        SİVAS'tahava sıcaklığının düşmesi ile kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:48 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:50
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        Sivas'ta kar yağışı
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        SİVAS'tahava sıcaklığının düşmesi ile kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü Sivas'ta, sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı ile cadde ve sokaklar beyaza büründü. Kar ile güzel görüntüler oluşurken, yağışın gelecek haftada devam etmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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