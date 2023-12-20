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        Sivas'ta yoğun sis

        SİVAS'ta yoğun sis etkili oldu, Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:40
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        Sivas'ta yoğun sis
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        SİVAS'ta yoğun sis etkili oldu, Sivas-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kentte, yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü, trafikte yoğunluk oluştu. Sivas- Ankara kara yolunda da yoğun sis nedeniyle sürücüler, takip mesafesini kontrol edip, araçları ile dikkatli seyretti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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