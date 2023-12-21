Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti; kaza kamerada (2)
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Kazadaağır yaralanan Türkan Aktaş hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aktaş´ın cenazesi otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
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