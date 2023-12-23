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        Sivas'ta kar; ulaşım aksadı

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz olan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:00
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        Sivas'ta kar; ulaşım aksadı
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        SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz olan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

        Sivas´ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Divriği ilçesinde bulunan Karasar Geçidi´nde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri zincirsiz yola çıkan araçların geçişine izin vermedi. Yolda kalan araçlar için ekipler çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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