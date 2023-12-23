Sivas'ta kar; ulaşım aksadı

SİVAS'ın Divriği ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle zincirsiz olan ağır tonajlı araçlar yolda kaldı.

Sivas´ta yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Divriği ilçesinde bulunan Karasar Geçidi´nde ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Polis ekipleri zincirsiz yola çıkan araçların geçişine izin vermedi. Yolda kalan araçlar için ekipler çalışma başlattı.

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