Sivas'ta iki katlı binanın çatısında yangın

SİVAS'ta iki katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.

İnönü Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı binanın çatısında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Binadakiler yangını fark edince hemen dışarı çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yarım saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, binada yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.