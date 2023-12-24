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        Sivas'ta yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu

        SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, Sivas- Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 19:23 Güncelleme: 24.12.2023 - 19:25
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        Sivas'ta yoğun kar yağışı trafikte aksamalara neden oldu
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        SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaz örtü ile kaplandı, Sivas- Kayseri karayolunda trafikte aksamalara neden oldu. 

        Kentte öğlen saatlerinde başlayarak akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Yağışın ardından park halindeki araçlar karla kaplandı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Kar ayrıca şehirlerarası ulaşımda da aksamalara neden oldu. Sivas- Kayseri karayolu Koyuncu mevkisinde bir TIR'ın kayması sonucu yol trafiğe kapandı ve uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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