Yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi

SİVAS'tadurdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran uyruklu 2 şoför ile muavin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.