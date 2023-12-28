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        Yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi

        SİVAS'tadurdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:45 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:50
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        Yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi
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        SİVAS'tadurdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran uyruklu 2 şoför ile muavin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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