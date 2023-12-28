Yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ele geçirildi
SİVAS'tadurdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.
SİVAS'tadurdurulan İran plakalı yolcu otobüsünde 6 kilo 97 gram külçe altın ile kaçak sigara ele geçirildi; 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar sonrası İran plakalı yolcu otobüsünü İmranlı ilçesi D-200 kara yolundaki kontrol noktasında durdurdu. Otobüste yapılan aramada, 13 parça halinde 6 kilo 97 gram külçe altın ile 600 paket kaçak sigara ele geçirildi. İran uyruklu 2 şoför ile muavin, gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.
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