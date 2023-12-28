Kamyonet ağaca çarptı: 1 ölü
SİVAS´ın Gemerek ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammet Erdoğan (26), hayatını kaybetti.
SİVAS´ın Gemerek ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü Muhammet Erdoğan (26), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Akçaşar köyünde meydana geldi. Muhammet Erdoğan´ın kontrolünü yitirdiği 06 KLK 32 plakalı kamyonet, yol kenarındaki ağaca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Erdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan´ın cenazesi, Gemerek Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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