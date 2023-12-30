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        Kamyon 10 metreden evin üzerine uçtu; sürücü yaralandı

        SİVAS'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:26 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:30
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        Kamyon 10 metreden evin üzerine uçtu; sürücü yaralandı
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        SİVAS'ta, kontrolden çıkan kamyon 10 metre yükseklikten uçarak, 2 katlı eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında, Koyulhisar ilçesi Orta Mahalle Üçyol mevkisinde meydana geldi. M.G. yönetimindeki 58 NL 241 plakalı kamyon, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yol kenarında ve 10 metre aşağıda bulunan, kimsenin yaşamadığı öğrenilen 2 katlı evin üst kat duvarına çarptı. Kamyon, yoldan yaklaşık 10 metre aşağı düştü.

        İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kamyon sürücüsü M.G., sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Koyulhisar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Evin bir bölümünün hasar gördüğü kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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