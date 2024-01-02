Sivas´ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
SİVAS´ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3´ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
SİVAS´ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 3´ü çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Şifa Caddesi üzerinde meydana geldi. Emine Candan yönetimindeki 58 ACT 793 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile birlikte, araçta bulunan Şemsi Candan ve 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.