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        Yamaçtan yuvarlanan avcının ayağı kırıldı

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde, avlanmak için gittiği arazide yamaçtan yuvarlanan V.Y.´nin (47), ayağı kırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:25
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        Yamaçtan yuvarlanan avcının ayağı kırıldı
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        SİVAS'ın Divriği ilçesinde, avlanmak için gittiği arazide yamaçtan yuvarlanan V.Y.´nin (47), ayağı kırıldı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Divriği ilçe merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Gökçeharman köyünde meydana geldi. İlçede oturan V.Y., avlanmak için gittiği arazide dengesini kaybedip yamaçtan yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlanan V.Y.'nin sağ ayağı kırıldı. V.Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. V.Y., köylülerin de yardımıyla yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından V.Y., ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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