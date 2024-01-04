Sivasspor'un genç yeteneği Yunus Emre'ye İngiltere'den teklif

SİVASSPOR'un genç yeteneği Yunus Emre Konak'a İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un alt yapıdan yetiştirdiği ve daha sonra kısa sürede A takıma yükselen orta saha oyuncusu 17 yaşındaki Yunus Emre Konak'a Premier Lig ekiplerinden Brentford'un resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kulüpler arasındaki transfer görüşmesinin henüz sonuçlanmadığı bildirildi.

'HEDEFİM AVRUPA' DEMİŞTİ

Yunus Emre Konak, 8 Ağustos'ta DHA'ya verdiği özel röportajında hedefinin Avrupa olduğundan bahsetmişti. Yunus Emre Konak açıklamalarında, "Futbolculuk hedefimde yavaş yavaş ilerliyorum. Avrupa'ya gitme hayalim var" dedi.

Yunus Emre Konak, ligin başında Kayserispor ile oynanan hazırlık maçında profesyonel kariyerinin ilk golünü atmıştı. Konak bu sezon ise kırmızı beyaz forma ile çıktığı 17 resmi maçta 1 asist yaptı.