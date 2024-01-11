Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: 1-1'lik skordan çok memnunuz Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "İlk yarı Galatasaray çok daha iyiydi. İkinci yarı biz oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan çok memnunuz" dedi.

Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, "İlk yarı Galatasaray çok daha iyiydi. İkinci yarı biz oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan çok memnunuz" dedi.

Süper Lig'in 16'ncı hafta erteleme maçında Sivasspor, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karagöl, "Her iki takımın da eksik oyuncularının olduğu bir müsabakaydı. İlk yarı Galatasaray çok daha iyiydi. İkinci yarı biz oyunu dengeledik ve 1-1'lik skoru yakaladık. Bu kadar eksik olmamıza rağmen 1-1'lik skordan çok memnunuz. 1 puan bizim için iyi oldu. Hakeme de buradan çok teşekkür ediyorum çok güzel bir maç yönetti. İnşallah bundan sonra ki haftalarda da aynı performansı hakemlerimizden bekliyoruz" diye konuştu.

"KİMSE SİVASSPOR'DAN BÜYÜK DEĞİL"

Takımdan ayrılan oyuncuların da olacağını söyleyen Karagöl, "Bugün Rodrigues'in veda maçıydı. Samu Saiz için de bir parantez açmak istiyorum. Samu sezon başında gitmek istiyordu. Kendisi kaldı. Fakat son haftalardaki agresif oyunundan ve gitmek istemesinden dolayı kendisiyle yollarımızı ayıracağız. Kimse Sivasspor'dan büyük değil. Sözleşmesini feshettik. Yeni transferlerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta 3 transfer açıklamayı düşünüyoruz. İnşallah takımımızı çok daha güçlendireceğiz. Bülent Hocamıza da tekrar çok teşekkür ediyoruz. 2 hafta da 4 puan aldı. Bu hafta çok eksiğimiz, cezalımız, sakat oyuncularımız vardı ve Manaj yoktu. Hasta oyuncularımız vardı. Şu an ciddi tedaviler sonrası çıkmak zorunda kaldılar. Bülent Hocamıza ve oynayan bütün oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Galatasaray'a da çok teşekkür ediyoruz, güzel bir müsabaka oldu. Gayet centilmen bir maç oldu" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl'ün açıklamaları

DHA-Spor - Türkiye-Sivas - Alperen YILDIZ-Uğur YİĞİT

2024-01-11 20:51:15