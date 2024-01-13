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        Uzmanından 'çelme takma' uyarısı: Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu

        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda 'Tiktok' uygulaması üzerinden çocuklar ve gençler arasında oynanan ve sakatlanma hatta ölümlere neden olan 'çelme takma akımı' ile ilgili, " Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:15
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        Uzmanından 'çelme takma' uyarısı: Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu
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        SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son zamanlarda 'Tiktok' uygulaması üzerinden çocuklar ve gençler arasında oynanan ve sakatlanma hatta ölümlere neden olan 'çelme takma akımı' ile ilgili, " Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir" dedi.

        Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, son günlerde yeniden gündeme gelen ve çocuklar ile gençler arasında oynanan, sakatlanma hatta ölümlere neden olan 'çelme takma akımı' ile ilgili uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Dilci, oyunu oynayan ve sosyal medyada paylaşan çocuklarda karakter zafiyeti olduğunu belirterek, "Son zamanlarda sosyal medya üzerinden çocuklar üzerinde davranışsal bir sorun haline gelmiş bir sorun ile karşı karşıyayız. Çelme takma oyununu sadece bir çelme takma olarak görmeyelim. Bu ileride birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bunun arkasındaki neden özellikle arzu edilen kimlik inşası sorunu ile karşı karşıyayız. Bu riskli davranışları besleyen ve beraberinde adrenalin peşinde koşan çocuklar heyecan arayışı içinde oluyorlar. Hayati bir risk taşımasına rağmen gülerek eğlenerek buna tepki verebiliyorlar. Ciddi bir duyarsızlaşma söz konusu. Bu çocuklara rehberlik edilmelidir. Çocuklar riskli davranışları normal bir şeymiş gibi yapabilirler. Bu yöndeki uygulamaları rahatlıkla yapabilir ve benimseyebilirler. Bu da çocuğun ileride aile ve özel hayatını riske sokacak bir durumdur" dedi.

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