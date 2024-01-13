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        Sivas´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        SİVAS´ta kargo firmasina ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 13.01.2024 - 18:00
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        Sivas´ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        SİVAS´ta kargo firmasina ait minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi 13´üncü Sokak´ta meydana geldi. H.Ö. (26) idaresindeki 58 AEC 703 plakalı kargo firmasına ait minibüs, A.O.Ş. (20) yönetimindeki 44 AFA 121 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte kargo minibüsü ile otomobilde bulunan C.B.Ş. (17), E.M.A. (65) ve T.K.G. (24) yaralandı. İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulans ile Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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