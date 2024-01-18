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        Sivas´ta iki otomobil çarpıştı: 1´i ağır, 3 yaralı

        SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:31 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:35
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        Sivas´ta iki otomobil çarpıştı: 1´i ağır, 3 yaralı
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        SİVAS'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Gülyurt Mahallesi İstiklal alt geçidinde meydana geldi. Muhammet Sefa yönetimindeki 58 ABS 111 plakalı otomobil ile Doğan Sülük yönetimindeki 41 GA 691 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 58 ABS 111 plakalı otomobildeki Serdar Ateş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Numune Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan Serdar Ateş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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