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        Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı

         

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 18.01.2024 - 14:56
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        Sivasspor, Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı
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        STAT: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Tolga Güldibi, Cem Özbay, Barış Çiçeksoyu

        SİVASSPOR: Muammer- Murat, Poungouras, Yusuf (Dk.60 Hakan), Ziya, Abdulkadir (Dk.85 Alaaddin), Mehmet, Emre (Dk.73 Barrow), Eren (Dk.60 Manaj), Burak (Dk.60 Emrah), Koita

        KEÇİÖRENGÜCÜ: Ekrem- Bahadır (Dk.89 Semih), Orhan, Mert, Muharrem, Nyarko, Mikail (Dk.66 Uğur Akdemir), Moustağha Camara, Erkan (Dk.46 Şahverdi), Ahmet (Dk.46 Innocent), Mayi (Dk.46 Dembele)

        GOLLER: Dk.10 Ziya, Dk. 50 Koita, Dk.81 Manaj (Sivasspor) Dk.52, 65 Dembele (Keçiörengücü)

        SARI KARTLAR: Barrow (Sivasspor) - Ahmet, Nyarko, Orhan (Keçiörengücü)

        Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur karşılaşmasında kendi sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sivaspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupada adını son 16'ya yazdırdı.

        10'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal'ın sert şutunda top kaleci Ekrem'in solundan ağlarla buluştu. 1-0

        21'inci dakikada Sivasspor atağında Ziya'nın pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Burak, penaltı noktasına doğru çevirdi. Savunmanın ters müdahalesinde top ağlara gitti ancak Burak için ofsayt bayrağı kalktı.

        24'üncü dakikada orta sahadan gelişen Sivasspor atağında Emre Gökay ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Ekrem'de kaldı. 

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 tamamlandı.

        50'nci dakikada Keçiörengücü'nün kullandığı korner sonrası topu kapan Emre hızla rakip yarı alanın ortalarına kadar geldi. Savunmanın müdahalesi ile Koita topu kontrol edip kaleci Ekrem'i geçip sol ayağının içiyle meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 2-0

        52'nci dakikada Keçiörengücü atağında Innocent'in derinlemesine pasıyla sağdan ceza sahasına giren Dembele sağ ayağının üstüyle vuruşunu yapıp topu ağlara gönderdi. 2-1

        65'inci dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı penaltıda topun başına geçen Dembele sol köşeye vuruşunu yaptı, top ağlara gitti. 2-2

        81'inci dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında Barrow sol çaprazda gördüğü Manaj'a topu verdi. Manaj'ın ceza sahası dışından sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu 3-2

        Karşılaşma 3-2 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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