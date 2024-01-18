Meral Akşener: Yazıcıoğlu ile Ateş'in katillerini yakalayacağız; namus sözü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin genel başkanı olarak şu sözü verebilirim. Hem Muhsin Başkan'ın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim etmek, gereğinin yapılmasını sağlamak; bizim için bir namus sözüdür" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti'nin genel başkanı olarak şu sözü verebilirim. Hem Muhsin Başkan'ın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim etmek, gereğinin yapılmasını sağlamak; bizim için bir namus sözüdür" dedi.

Meral Akşener, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtımı için Sivas'a geldi. Akşener, ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, Sivas Belediye Başkanlığı'nı partisinin adayı olan Mehmet Ceylan'ın kazanacağını söyledi. Sivas'tan aday gösterdiği Mehmet Ceylan ile eskiye dayalı bir dostluklarının olduğunu söyleyen Akşener, "Mehmet Ceylan, çok genç yaşından itibaren Yiğidoların Sivas Kongresi'nden itibaren ortaya koyduğu iradenin peşinden gitmiş, onun karşısında pek çok bedel ödemiş bir arkadaşımızdır. Dolayısıyla Sivas'ı kazanacak ve Sivaslıların teveccühüyle kazanacak. Sivas'a göreceksiniz, şahit olacaksınız ki herhangi bir menfaat gütmeden gerçekten çok büyük hizmetlerin sahibi, vesilesi olacak. Sivas'ın bütün imkanlarını Sivaslılara kullanacağına yüzde 100 eminim. Mehmet Ceylan'ı belediye başkanı olarak seçtirebilirsek, iddia ediyorum ki Sivas kazanır. Sivas Kongresi'nin getirdiği o heyecanı elbette herkes yaşar" diye konuştu.

'RAHMETLİ İLE ABİ, KARDEŞTİK'

BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıoğlu'nun Sivas'ın bir evladı olduğunun altını çizen Akşener, "Sivas'tan yetişen, Türkiye sevgisi, millet sevgisi, vatan sevgisiyle dolu olanlar, çok ağır eziyetler gördü. Çok acılar çektiler. Rahmetli Muhsin Başkan da onlardan birisi. Dolayısıyla onun burada bir emaneti var. Onun da burada bir Mehmet Ceylan'a ve bizlere verdiği bir görev var. Rahmetlinin cinayetinin aydınlatılabilmesi için ailesi de biliyor ki elimden ne geliyorsa, imkanlarım neyse onları sonuna kadar kullanmış bir kişiyim. Çünkü rahmetli ile abi, kardeştik. 2 yaş vardı aramızda ama abi, kardeştik. Rahmetli abimin kardeşiydi. O nedenle inşallah burası kazanıldıktan sonra elbette İYİ Parti de iktidara doğru yürüyecek. İYİ Parti'nin genel başkanı olarak şu sözü verebilirim. Hem Muhsin Başkan'ın hem Sinan Ateş'in katillerini yakalayıp, hukuka teslim etmek, gereğinin yapılmasını sağlamak; bizim için bir namus sözüdür" dedi.