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        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 02:13 Güncelleme: 20.01.2024 - 02:13
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        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyü olarak açıkladığı 4.4 büyüklüğünde deprem, saat 01.27'de meydana geldi. Depremin yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi. Deprem sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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