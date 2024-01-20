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        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 03:04 Güncelleme: 20.01.2024 - 03:05
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        Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem (2)
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        VALİLİK:OLUMSUZLUK YOK

        Sivas'ın Gürün ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 01.27'de yerin 5.33 kilometre derinliğinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem sonrası valilik tarafından açıklama yapıldı. Deprem ile ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtilen valilik açıklamasında şöyle denildi:

        "İlimiz Gürün ilçesinde 4.4 büyüklüğünde meydana gelen AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

        YURTTAKİ BAZI ÖĞRENCİLER PANİKLE BİNAYI TERK ETTİ

        Diğer yandan, deprem nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kampüsü´nde kalan kız öğrencilerden bazılarının ise panikle binayı terk ettiği görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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