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        Sivas´taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu

        SİVAS´ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Külahlı köyünde 20 evin duvarında yıkım ve çatlaklar oluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:35
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        Sivas´taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu
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        SİVAS´ın Gürün ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Külahlı köyünde 20 evin duvarında yıkım ve çatlaklar oluştu.

        Sivas´ın Gürün ilçesinde dün saat 01.27´de merkez üssü Külahlı köyü olan 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 5,33 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Sivas kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Can kaybı yaşanmazken, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 35 haneli Külahlı köyünde 20 evin duvarlarında çatlaklar ve yıkımlar oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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