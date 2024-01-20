Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i yeniden renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Beşiktaş´ta forma giyen Kerem Atakan Kesgin´i yeniden renklerine bağladı.

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin transferi ile ilgili 2023-2024 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş Kulübü ve oyuncuyla anlaşmaya vardı. Sivas´a gelen Kerem Atakan, Başkanvekili Bahattin Eken´in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor´a bağlayan sözleşmeye imza attı. 5 Kasım 2000´de Tokat´ta dünyaya gelen Kerem Atakan, futbola Turhal Gençlerbirliği Spor´da başladı. Ardından Bucaspor ve Göztepe´de forma giyen Kerem Atakan, 2020 yılında Sivasspor´a transfer oldu. 36 maçta forma giyen 23 yaşındaki sporcu 2022-2023 sezonu başında Beşiktaş´a transfer oldu. Kerem Atakan sezonun ilk yarısında ise Fatih Karagümrük´te forma giydi. Merkez orta sahada oynayan Kerem Atakan, 44 kez çeşitli kategorilerde milli takım formasını da giydi.