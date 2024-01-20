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        Sivas´taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:35
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        Sivas´taki depremde köydeki 20 evin duvarlarında hasar oluştu (2)
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        VALİŞİMŞEK'TEN KÖYDE İNCELEME

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4.4 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Gürün ilçesine bağlı Külahlı köyünde incelemelerde bulundu. Vali Şimşek deprem sonrası çatlaklar oluşan evleri ziyaret ederek köylülere geçmiş olsun dileğinde bulundu. Gerekli hasar tespit çalışmasının yapıldığını söyleyen Vali Şimşek, "Buradan çıkacak rapora göre gerekli yardımı ve desteği sağlayacağız. Ama çok şükür ki bu depremi ucuz atlattık. Allah daha büyük felaketlerden bizleri korusun. Devletimiz güçlüdür ve her zaman sizin yanınızdadır. Önemli sorun ve sıkıntıyla karşılaşmadık. Ufak çatlakların dışında önemli bir hasar gözükmüyor" dedi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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