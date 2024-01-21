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        Sivasspor Asbaşkanı Kızılırmak: Bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok

        SİVASSPOR Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, "Takımımızı tebrik ediyorum ama hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:46 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:50
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        Sivasspor Asbaşkanı Kızılırmak: Bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok
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        SİVASSPOR Asbaşkanı Deniz Kızılırmak, "Takımımızı tebrik ediyorum ama hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur" dedi.

        Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor, sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Sivasspor Asbaşkanı Deniz Kızılırmak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Marius Sumudica'ya tepki gösteren Kızılırmak, "Hakkımız olan 3 puandı, 2-2'lik sonuç da iyi oldu. 3 puanı elimizden kaptırdık desek doğru olur. Rakip takımın hocasını futbol fair-play'ine uymadığını, bunun hoş olmadığını, seyirciyi tahrik ettiğini ve yaptığı hareketlerin bir antrenöre yakışmayacak hareketler olduğunu söylüyoruz. Onun yüzünden bizim 2 dakikamız da kesildi. Maç 2 dakika daha uzayabilirdi. Bir antrenör oyuncusuna yere yatın, kalkmayın dememeli. Bunlar hoş hareketler değil. Burada futbol var. Futbol oynandı. Dostluk kazandı diyelim ama olmaması gereken şeyler oldu. Sivasspor'umuzu tebrik ediyorum. Futbolda tabii ki bir takım uzatmalar, taktikler olur ama bu kadar da tabiri caizse çamura yatmaya gerek yok. Gerçek futbol oynansaydı belki daha farklı skorlar olurdu" diye konuştu.

        'YURT DIŞINDAN TRANSFERLERİMİZ VAR'

        Transfer çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Kızılırmak, "İlerleyen günlerde açıklayacağımız yurt dışından transferlerimiz var. Şu an için bekliyoruz. Sonuçlandığında kamuoyuyla spor camiasıyla paylaşacağız. Biz elimizden geleni yapacağız, ilerleyen günlerde daha güzel bir Sivasspor izleyeceğimizden eminim. Biz puan almaya ve ligin üst sıralarına tırmanmaya devam edeceğiz. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Taraftarımızı çok seviyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Burası Sivas. Sivas'ta Sivaslılara ihtiyacımız var. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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