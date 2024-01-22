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        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı

        SİVAS'IN Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 22.01.2024 - 09:55
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        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı
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        SİVAS'IN Zara ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda hafif ticari araç ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 1'i ağır 26 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Zara-Suşehri yolu Bozkır köyü yakınlarında meydana geldi. E.D. idaresindeki 58 ABK 402 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 58 KD 061 plakalı yolcu minibüsü, kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç ve yolcu minibüsünde bulunan 1'i ağır 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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